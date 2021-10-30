شاهد..5 سعوديات ينافسن المكاتب الهندسية و"صحة جازان" تمنحهن الفرصة

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سلمت لهن مشاريع كبرى.. ومكرمي لـ"سبق": تمكين لتطوير الصيانة والتشغيل

أولت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة جازان، إلى 5 مهندسات في مجال المعمار من بنات الوطن، مهمة تنفيذ بعض المشاريع الصحية التابعة لها.

وسلمت "صحة جازان" للمهندسات الخمس "رندة عبد العزيز، ونوال الشماخي، وفاطمة حكمي، وزهراء عرار، وعنود صيرم" عدة مشاريع كبرى لتنفيذ هويتها، وذلك من خلال تمكين المرأة في المشاريع الهندسية بالمنطقة.

وقال مساعد مدير عام الشؤون الصحية للإمداد والشؤون الهندسية الدكتور حسام مكرمي لـ"سبق": إنه في إطار عمل السعودية على تمكين النساء من العمل في مختلف المجالات، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، فقد أولت صحة جازان اهتمامها بالاستفادة من شابات الوطن المبدعات؛ حيث إن إعطاء المرأة السعودية فرصة المشاركة في قطاع العمل الهندسي عن طريق توفير فرص وظيفية جديدة لها في مجالات حكومية غير تقليدية؛ من أهم أهداف رؤية المملكة، مؤكداً أن التوجيه يهدف أيضاً إلى تمكين المهندسات السعوديات من تولي مسؤولية تطوير إجراءات الصيانة والتشغيل والمراقبة والمتابعة، في ضوء بيئة تضمن للمرأة السعودية خصوصيتها.

ولفت "مكرمي" إلى أن المهندسات السعوديات تولين الإشراف والتصميم لعدد من المشاريع بصحة جازان، وكانت لهن بصمات واضحة في تطوير الهوية البصرية للمراكز الصحية بالمنطقة.

من جانبها قالت المهندسة المعمارية رندة عبدالعزيز: إنه جرى تكليفها بتنفيذ عدة مشاريع، أهمها مشروع إنشاء الخدمات المُساندة في مستشفى جازان العام، وإنشاء عدة مراكز صحية أخرى، مشيرةً إلى أنها تعمل جاهدة لتحقيق أهدافها.

وأوضحت المهندسة زهراء عرار أنها تتولى مشروع تطوير صالة المُستفيدين وبيئة العمل في مستشفى صامطة العام، وكذلك مشروع تطوير سكن الممرضات بمستشفى الملك فهد، بينما ذكرت المهندسة فاطمة حكمي أنه تم تكليفها بتنفيذ مشروع صحي جديد من نوعه في مستشفى إرادة للصحة النفسية بجازان.