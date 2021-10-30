تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
«السياحة» و«قومي المرأة» ينظمان ورشة عمل «بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في قطاع السياحة»
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:47 مساءً
استشاري يوضح أسباب فشل جراحات السمنة المفرطة
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:47 مساءً
محافظ قنا يعلن عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:47 مساءً
استشاري يحذر من الزواج بشخص يشبه الأب لهذا السبب
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:47 مساءً
محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف شوارع حي شرق مدينة سوهاج بـ«الإنترلوك»
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:47 مساءً
تحديث بيانات مستفيدي بر المجاردة
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:40 مساءً
"المعجب" يصل القاهرة للمشاركة بأعمال المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:39 مساءً
أحمد كريمة يطالب بإقامة مزارع في الصحراء لـ«أصحاب السوابق» بعد خروجهم من السجون
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:33 مساءً
وزير القوى العاملة يكشف شروط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:33 مساءً
يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا من فيورنتينا في الدوري الإيطالي
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
فيديو اليوم السابع
طقس الإسكندرية الآن .. الشمس ساطعة وسط توقعات بأمطار رعدية خلال الساعات المقبلة
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 30 أكتوبر 2021 11:14 صباحاً
149
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
عاجل - القمة تطيح بزيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب وتعيد قفشة وشريف ومفاجأت بالجملة
فيديو اليوم السابع
السبت 06 نوفمبر 2021 04:37 مساءً
قائمة المنتخب.. موقف قفشة وشريف من العودة للمنتخب بعد خماسية القمة واستبعاد مرموش
فيديو اليوم السابع
السبت 06 نوفمبر 2021 04:22 مساءً
السر وراء غضب قفشة.. أكرم توفيق يتسبب في تعنيف زملائه والشناوي شارك في القمة مصابا
فيديو اليوم السابع
السبت 06 نوفمبر 2021 03:52 مساءً
أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟
فيديو اليوم السابع
السبت 06 نوفمبر 2021 03:38 مساءً
التالى
مطواة وتهديدات.. القصة الكاملة لفصل طالبتين داخل مدرسة ببورفؤاد
Tweets by @3yonNews