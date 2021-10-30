تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
«السياحة» و«قومي المرأة» ينظمان ورشة عمل «بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في قطاع السياحة»
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:47 مساءً
استشاري يوضح أسباب فشل جراحات السمنة المفرطة
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:47 مساءً
محافظ قنا يعلن عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:47 مساءً
استشاري يحذر من الزواج بشخص يشبه الأب لهذا السبب
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:47 مساءً
محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف شوارع حي شرق مدينة سوهاج بـ«الإنترلوك»
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:47 مساءً
تحديث بيانات مستفيدي بر المجاردة
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:40 مساءً
"المعجب" يصل القاهرة للمشاركة بأعمال المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:39 مساءً
أحمد كريمة يطالب بإقامة مزارع في الصحراء لـ«أصحاب السوابق» بعد خروجهم من السجون
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:33 مساءً
وزير القوى العاملة يكشف شروط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:33 مساءً
يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا من فيورنتينا في الدوري الإيطالي
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يمزق تقرير مجلس حقوق الإنسان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 30 أكتوبر 2021 11:10 صباحاً
93
Facebook
Twitter
Print
معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
مواضيع متعلقة
شوكت ميرضيائيف يؤدى اليمين القانونية رئيسا لأوزبكستان
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 06 نوفمبر 2021 04:33 مساءً
نيوزيلندا.. صدمة زوجين بعد عثورهما على حبة بطاطا ضخمة بوزن يفوق الـ7 كيلوغرامات
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 06 نوفمبر 2021 04:18 مساءً
شاهد مراسم استقبال عبد المجيد تبون نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 06 نوفمبر 2021 03:19 مساءً
جرحى جراء عملية طعن في قطار غرب ألمانيا
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 06 نوفمبر 2021 03:05 مساءً
السابق
تبون: إيطاليا الدولة الوحيدة تقريبا التي وقفت مع الجزائر في العشرية السوداء
التالى
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب العاصمة اليابانية طوكيو
Tweets by @3yonNews