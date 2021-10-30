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ارتفعت أسعار الحديد، فجاة بداية من اليوم بمعلات جديدة نتيجة قرار حكومي صدر امس بتعديل اسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومن بينها الحديد .

وتعد مصر احد الدول المنتجة للحديد بصورة كبيرة على مستوي المنطقة وبعد قرار تعديل اسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهي الحديد والاسمنت والكيماويات والاسمدة توقع الخبراء ان ترتفع الاسعار بصورة سريعة خاصة ان الطاقة تعد احد المدخلات الاساسية في صناعة الحديد بالنسبة للمصانع المتكاملة والاسمدة .

وقد صدر قرار امس الجمعة بزيادة سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ليصل سعره إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية ياتي هذا في الوقت الذي تسود فيه الزيادات اسعار الغاز على مستوي العالم وكذا البترول ليتجاوز خام برنت ال 80 دولار للبرميل ويصل الغاز لنحو 28 دولار للمليون وحدة حرارية .

واكد ايمن العشري عضو غرفة الصناعات المعدنية في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» ان تكلفة انتاج الحديد سترتفع ما بين 50 إلى 100 جنيها بداية من اليوم مع تطبيق اسعار الغاز الجديدة للمصانع. ومن المقرر ان تعلن المصانع عن اسعارها الجديدة بالزيادات بداية من اليوم .

في الوقت نفسه، دعا التجار إلى ضرورة إعادة النظر في قرار فرض رسوم على الحديد المستورد ما يسهم في زيادة المعروض في السوق وبالتالي تتراجع الأسعار.

وتعد أسعار الحديد والأسمنت، أحد المؤشرات الأساسية في السوق، إذ شهدت تطورات مختلفة خلال الفترة الماضية منذ بداية العام الجاري، متأثرة بمستويات الأسعار العالمية والتي اتجهت إلى الزيادة، ثم تلاها انخفاض لترتفع مجددًا، وإن كانت بمستويات أقل من السابقة.

وتقدم «المصري اليوم» خدمة أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 30 اكتوبر 2021 لمتابعة أي تطورات في الأسعار.

يقدم التقرير التالي اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر .

أسعار الحديد اليوم السبت 30 اكتوبر 2021:

1- اسعار الحديد بشاي 15.35 ألف جنيه للطن.

2- أسعار الحديد المراكبي للصلب 15.35 ألف جنيه للطن.

3- أسعار حديد الجارحي 15.25 ألف جنيه للطن.

4- أسعار الحديد الجيوشي للصلب 15 ألف جنيه للطن.

5- أسعار الحديد عز 15 ألف جنيه للطن.

6- أسعار الحديد السويس للصلب 14.9 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم 30 أكتوبر 2021:

1- سعر أسمنت النصر 1055 جنيها للطن.

2- سعر أسمنت لافارج «المخصوص» 1060 جنيه للطن.

3- أسمنت وادي النيل 1040 جنيه للطن.

4- سعر أسمنت حلوان 1065 جنيه للطن.

5- سعر مصر للأسمنت قنا 1030 جنيه للطن.

6- سعر اسمنت السويدي 1125 جنيه للطن.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافق في شهر يوليو الماضي على خفض شركات الأسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليًّا بنسب بين 10 وحتى 14% تدريجيًّا، وذلك كإحدى الآليات لمواجهة أزمة كورونا، في قرار يستمر من منتصف يوليو الماضي حتى يوليو 2022.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًّا وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليًا.