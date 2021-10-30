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السفير القطرى بالقاهرة: تشهد نهضة غير مسبوقة وأرض خصبة للاستثمار

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السفير القطرى بالقاهرة: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة وأرض خصبة للاستثمار السفير القطرى بالقاهرة: تشهد نهضة غير مسبوقة وأرض خصبة للاستثمار

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قال السفير القطري بالقاهرة سالم مبارك آل شافي، إن تعد أرضًا خصبة للاستثمار في ضوء ما تشهده من نهضة غير مسبوقة في كل المجالات، وتطورات إيجابية في مناخ الاستثمار، موضحًا حرصه على تنشيط علاقات التعاون بين البلدين في كل المجالات.

وأكد السفير القطرى، خلال لقائه الدكتور محمد معيط، وزير المالية بمقر الوزارة في القاهرة، وجود إرادة سياسية لتنشيط العلاقات الثنائية وتحقيق التنمية المشتركة.

حضر اللقاء كل من: السفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

المصرى اليوم

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