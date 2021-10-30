منع دخول الموظفين بجنوب سيناء لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح كورونا منتصف نوفمبر

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قرر اللواء خالد فودة محافظة جنوب سيناء القرار رقم (345) والخاص بتلقي العاملين في ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، للقاح فيروس كورونا وتضمن القرار عدم السماح بدخول العاملين في ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، وإثبات ذلك من خلال مستند رسمي، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 15 نوفمبر المقبل، وفي حالة عدم تلقي اللقاح لأي أسباب يلتزم الموظف بتقديم تحليل (pcr) كل ثلاث أيام.

كما تضمن القرار عدم السماح لأي مواطن بالدخول لديوان عام المحافظة لإنهاء أي إجراءات، دون حصوله على لقاح فيروس كورونا، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر المقبل، حرصًا على سلامة وصحة الجميع.