أخبار عاجلة

«السياحة» و«قومي المرأة» ينظمان ورشة عمل «بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في قطاع السياحة» -
استشاري يوضح أسباب فشل جراحات السمنة المفرطة -
محافظ قنا يعلن عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة -
استشاري يحذر من الزواج بشخص يشبه الأب لهذا السبب -
محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف شوارع حي شرق مدينة سوهاج بـ«الإنترلوك» -
تحديث بيانات مستفيدي بر المجاردة -
"المعجب" يصل القاهرة للمشاركة بأعمال المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية -
أحمد كريمة يطالب بإقامة مزارع في الصحراء لـ«أصحاب السوابق» بعد خروجهم من السجون -
وزير القوى العاملة يكشف شروط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا -
يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا من فيورنتينا في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

منع دخول الموظفين بجنوب سيناء لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح كورونا منتصف نوفمبر

Print
منع دخول الموظفين بجنوب سيناء لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح كورونا منتصف نوفمبر منع دخول الموظفين بجنوب سيناء لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح كورونا منتصف نوفمبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء خالد فودة محافظة جنوب سيناء القرار رقم (345) والخاص بتلقي العاملين في ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، للقاح وتضمن القرار عدم السماح بدخول العاملين في ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، وإثبات ذلك من خلال مستند رسمي، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 15 نوفمبر المقبل، وفي حالة عدم تلقي اللقاح لأي أسباب يلتزم الموظف بتقديم تحليل (pcr) كل ثلاث أيام.

كما تضمن القرار عدم السماح لأي مواطن بالدخول لديوان عام المحافظة لإنهاء أي إجراءات، دون حصوله على لقاح فيروس كورونا، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر المقبل، حرصًا على سلامة وصحة الجميع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تسجيل 14 وفاة و2080 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 14 وفاة و2080 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

طبيب: الأطفال ينقلون فيروس كورونا بسهولة

طبيب: الأطفال ينقلون فيروس كورونا بسهولة

محافظ الغربية يعلن تلقي جميع العاملين بالوحدات المحلية للقاح فيروس كورونا

محافظ الغربية يعلن تلقي جميع العاملين بالوحدات المحلية للقاح فيروس كورونا

أثنار تصوير «حكايتي مع الزمان».. حقيقة إصابة ميرفت أمين بفيروس كورونا

أثنار تصوير «حكايتي مع الزمان».. حقيقة إصابة ميرفت أمين بفيروس كورونا