محمد أحمد ماهر يغير من جلده في «حكايتي مع الزمان»

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يشارك الفنان محمد أحمد ماهر حالياً في حكاية «حكايتي مع الزمان»، وهي بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، عصام السقا، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

وقال محمد أحمد ماهر في تصريحات صحفية له أنه يجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى «عبدالله»، وهو متزوج من الابنة الكبرى للفنانة ميرفت أمين التي تجسد دورها الفنانة رحاب عرفة.

وأشار «ماهر» إلى أن ما حمسه للمشاركة في تلك الحكاية أن قصتها مهمة جداً، بالإضافة أن مسلسل«إلا أنا» من المسلسلات الناجحة في السوق، مُضيفًا: «القائمين على العمل بيصنعوا نجم قبل ما بيصنعوا حدوتة، ودي ميزة كبيرة أوي فيهم، نادراً ما تجدها في شركات أخرى، وأساليب الدعاية بتاعتهم متطورة جداً، بيعملوا دعاية للعمل كويسة جداً، بجانب إنهم ناس شاطرة جداً، ودي حاجه تشرف طبعاً إني انضم للمنظومه دي».

وأوضح محمد أحمد ماهر أن الحكاية تناقش الخيانة والمعاناة، وموضوعها اجتماعي جداً، مُشيراً إلى أن شخصيته تميل للمعاناة، وأنه استطاع أن يغير من جلده تماماً من خلال تقديمه لهذه الشخصية.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد أحمد ماهر الدرامية مسلسل«موسى»، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد سلامة، ﺗﺄﻟﻴﻒ ناصر عبدالرحمن، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، هبة مجدي، أسماء جلال.