أخبار عاجلة

«السياحة» و«قومي المرأة» ينظمان ورشة عمل «بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في قطاع السياحة» -
استشاري يوضح أسباب فشل جراحات السمنة المفرطة -
محافظ قنا يعلن عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة -
استشاري يحذر من الزواج بشخص يشبه الأب لهذا السبب -
محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف شوارع حي شرق مدينة سوهاج بـ«الإنترلوك» -
تحديث بيانات مستفيدي بر المجاردة -
"المعجب" يصل القاهرة للمشاركة بأعمال المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية -
أحمد كريمة يطالب بإقامة مزارع في الصحراء لـ«أصحاب السوابق» بعد خروجهم من السجون -
وزير القوى العاملة يكشف شروط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا -
يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا من فيورنتينا في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

الجامعة العربية تناقش تحضيرات المؤتمر الدولي «دور الإعلام في تعزيز السلام المستدام»

Print
الجامعة العربية تناقش تحضيرات المؤتمر الدولي «دور الإعلام في تعزيز السلام المستدام» الجامعة العربية تناقش تحضيرات المؤتمر الدولي «دور الإعلام في تعزيز السلام المستدام»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الدولي «دور الإعلام في تعزيز السلام المستدام» المزمع عقده يومي 16 و17 مايو 2022، باحدى العواصم الاوروبية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعيش معا في سلام .

وصرحت الوزير مفوض سامية بيبرس مدير ادارة رصد ومتابعة الأزمات بجامعة الدول العربية بأنه يتم تنظيم المؤتمر بالتعاون والتنسيق بين الجامعة العربية وكل من المجلس العالمي للتسامح والسلام ومنظمة اليونسكو.

وقالت بيبرس إن الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر يأتي ضمن سلسلة اجتماعات مقبلة موضحة أن الاجتماع شهد استعراض الورقة المفاهيمية الخاصة بالمؤتمر والتي أعدتها الأمانة العامة، إلى جانب بحث برنامج المؤتمر والمشاركين في جلساته حيث سيشارك فيه اعلاميون من مختلف الدول العربية إلى جانب نظرائهم الدوليين، بالاضافة لمشاركة عدد من الخبراء والاكاديميين المتخصصين بمجال الاعلام .

كما سيشارك فيه ممثلو وكالات الانباء العربية والدولية وممثلو السفارات المختلفة، إلى جانب مشاركة ممثلي المنظمات الاقليمية والدولية وعدد من منظمات المجتمع المدني .

ولفتت إلى ان الاجتماع التحضيري شهد استعراض الجوانب اللوجيستية والتنظيمية الخاصة بالمؤتمر بما في ذلك التغطية عبر وسائل الاعلام المتنوعة .

وأكدت بيبرس أهمية المؤتمر المزمع في مايو والذي سيركز على عدد من المحاور من بينها: دور الاعلام الايجابي فيما يتعلق بتعزيز السلام والتفاهم الدولي والحد من النزاعات، إلى جانب تسليط الضوء على أفضل الممارسات الاعلامية التي تسهم في نشر ثقافة السلام .

كما تشمل المحاور ايضا: أثر خطاب الكراهية في اثارة النزاعات وتهديد السلام المجتمعي، وبحث آليات العمل لتفعيل دور الاعلام في تعزيز السلام.

ومن المقرر عقد الاجتماع التحضيري الثاني للمؤتمر خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مي سليم تواصل بروفات مسرحية «اللمبي في الجاهلية»

مي سليم تواصل بروفات مسرحية «اللمبي في الجاهلية»

أبرزهم سميحة أيوب.. شرم الشيخ الدولي يكرم أربع رموز مسرحية في حفل افتتاحه

أبرزهم سميحة أيوب.. شرم الشيخ الدولي يكرم أربع رموز مسرحية في حفل افتتاحه

محافظ قنا يضع حجر أساس مستشفى خيرى بنجع حمادي

محافظ قنا يضع حجر أساس مستشفى خيرى بنجع حمادي

سمير كمونة: أنا الوحيد الذي تنبأ بفوز الأهلي بـ 6 أهداف أمام الزمالك.. فيديو

سمير كمونة: أنا الوحيد الذي تنبأ بفوز الأهلي بـ 6 أهداف أمام الزمالك.. فيديو