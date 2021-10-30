الجامعة العربية تناقش تحضيرات المؤتمر الدولي «دور الإعلام في تعزيز السلام المستدام»

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عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الدولي «دور الإعلام في تعزيز السلام المستدام» المزمع عقده يومي 16 و17 مايو 2022، باحدى العواصم الاوروبية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعيش معا في سلام .

وصرحت الوزير مفوض سامية بيبرس مدير ادارة رصد ومتابعة الأزمات بجامعة الدول العربية بأنه يتم تنظيم المؤتمر بالتعاون والتنسيق بين الجامعة العربية وكل من المجلس العالمي للتسامح والسلام ومنظمة اليونسكو.

وقالت بيبرس إن الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر يأتي ضمن سلسلة اجتماعات مقبلة موضحة أن الاجتماع شهد استعراض الورقة المفاهيمية الخاصة بالمؤتمر والتي أعدتها الأمانة العامة، إلى جانب بحث برنامج المؤتمر والمشاركين في جلساته حيث سيشارك فيه اعلاميون من مختلف الدول العربية إلى جانب نظرائهم الدوليين، بالاضافة لمشاركة عدد من الخبراء والاكاديميين المتخصصين بمجال الاعلام .

كما سيشارك فيه ممثلو وكالات الانباء العربية والدولية وممثلو السفارات المختلفة، إلى جانب مشاركة ممثلي المنظمات الاقليمية والدولية وعدد من منظمات المجتمع المدني .

ولفتت إلى ان الاجتماع التحضيري شهد استعراض الجوانب اللوجيستية والتنظيمية الخاصة بالمؤتمر بما في ذلك التغطية عبر وسائل الاعلام المتنوعة .

وأكدت بيبرس أهمية المؤتمر المزمع في مايو والذي سيركز على عدد من المحاور من بينها: دور الاعلام الايجابي فيما يتعلق بتعزيز السلام والتفاهم الدولي والحد من النزاعات، إلى جانب تسليط الضوء على أفضل الممارسات الاعلامية التي تسهم في نشر ثقافة السلام .

كما تشمل المحاور ايضا: أثر خطاب الكراهية في اثارة النزاعات وتهديد السلام المجتمعي، وبحث آليات العمل لتفعيل دور الاعلام في تعزيز السلام.

ومن المقرر عقد الاجتماع التحضيري الثاني للمؤتمر خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل .