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إصابة 4 إثر اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة في الشرقية

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إصابة 4 إثر اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة في الشرقية إصابة 4 إثر اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة في الشرقية

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أصيب ٤ أشخاص، بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث إصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة على طريق العباسة واصف اتجاه بلبيس، دائرة مركز أبو حماد، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية ،إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة على طريق العباسة واصف اتجاه بلبيس، دائرة مركز أبو حماد، ما أسفر عن إصابة ٤ أشخاص بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

المصرى اليوم

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