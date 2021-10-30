رغم الأمطار .. انتظام حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة

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أعلنت سلطات هيئة ميناء الاسكندرية، صباح اليوم، استمرار فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، رغم سقوط الأمطار التى ضربت عدة مناطق بالثغر فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك دون تأثير أيضا على حركة سير المشاه والسيارات.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع - في تصريح له - إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

كانت الإسكندرية تعرضت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

ووجه المحافظ جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار.

ومن جانبه، أوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه جرى تمركز معدات الصرف الصحي بالنقاط الساخنة البالغ عددها 103 نقطة على مستوى المحافظة.

