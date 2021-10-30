«البيطريين»: المركز العلمي ينظم دورة نظام إدارة المخاطر للأغذية 12 و13 نوفمبر

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أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عن تنظيم المركز العلمي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس النقابة، دورة تدريبية في مجال سلامة وصحة الغذاء بعنوان «Risk Management System in Food»، نظام إدارة المخاطر للأغذية، يومي الجمعة والسبت الموافقين 12، و13 نوفمبر المقبل، بمقر المركز العلمي بالازبكية، الساعة العاشرة صباحا.

وأوضحت النقابة في إعلانها الذي نشرته صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن الدورة يحاضر فيها عبدالسلام عاطف، قسم الرقابة على اللحوم بجامعة القاهرة.

وأضافت: «يمكن الحجز عن طريق إرسال صورة كارنية النقابة، بالإضافة إيصال رسوم الحضور والشهادة، وقيمتها 210 جنيه، على واتس اب 01119916825، ويمكن الدفع بمقر النقابة العامة، أو بنك مصر أو فوري على كود خدمات نقابة البيطريين لسداد رسوم.