أخبار عاجلة

«السياحة» و«قومي المرأة» ينظمان ورشة عمل «بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في قطاع السياحة» -
استشاري يوضح أسباب فشل جراحات السمنة المفرطة -
محافظ قنا يعلن عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة -
استشاري يحذر من الزواج بشخص يشبه الأب لهذا السبب -
محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف شوارع حي شرق مدينة سوهاج بـ«الإنترلوك» -
تحديث بيانات مستفيدي بر المجاردة -
"المعجب" يصل القاهرة للمشاركة بأعمال المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية -
أحمد كريمة يطالب بإقامة مزارع في الصحراء لـ«أصحاب السوابق» بعد خروجهم من السجون -
وزير القوى العاملة يكشف شروط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا -
يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا من فيورنتينا في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

وزير المالية: نستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي لـ ٥٠٪ خلال ٣ سنوات

Print
وزير المالية: نستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي لـ ٥٠٪ خلال ٣ سنوات وزير المالية: نستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي لـ ٥٠٪ خلال ٣ سنوات

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، نجاح فى تهيئة بيئة محفزة للاستثمارالمحلى والأجنبى فى مختلف المجالات، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى المشروعات القومية والتنموية الكبرى.

واشارمعيط إلى خلال لقائه السفيرالقطرى بالقاهرة سالم مبارك آل شافى – السبت – الى تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية والإنتاجية باعتباره قاطرة النموالاقتصادى، الغنى بفرص العمل؛ بما يُسهم فى توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيزالقوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وقال إن الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى ٥٠٪ خلال ٣ سنوات، مشيرًا إلى التوسع فى برنامج «الطروحات» للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها وفى مجالات أنشتطها.

أضاف أن الجهود التى بذلتها الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى، انعكست فى تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية خلال العام المالى الماضى، حيث سجلنا فائضًا أوليًا ١,٤٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتم خفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪، وبلغ معدل النمو ٣,٣٪؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى تجديد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية.

استعرض الوزير، الجهود المبذولة في تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك من أجل التيسير على المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وإرساء دعائم العدالة الضريبية بين مجتمع الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أن نجاح التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانىء البحرية، يسهم بشكل كبير فى تقليص زمن الإفراج الجمركى وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.

قال السفير القطرى بالقاهرة سالم مبارك آل شافى، إن تعد أرضًا خصبة للاستثمار فى ضوء ما تشهده من نهضة غير مسبوقة فى كل المجالات، وتطورات إيجابية فى مناخ الاستثمار، موضحًا حرصه على تنشيط علاقات التعاون بين البلدين فى كل المجالات.. وأكد وجود إرادة سياسية لتنشيط العلاقات الثنائية وتحقيق التنمية المشتركة.

حضر اللقاء كل من السفيرحسام حسين، مستشارالوزيرللعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خبير: مصر مؤهلة لكي تكون من أهم الدول في صناعة البرمجيات

خبير: مصر مؤهلة لكي تكون من أهم الدول في صناعة البرمجيات

وزير القوى العاملة يكشف شروط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا

وزير القوى العاملة يكشف شروط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا

انتصار السيسي: مصر حققت إنجازًا عظيمًا بتعزيز مكانة المرأة والارتقاء بأحوالها

انتصار السيسي: مصر حققت إنجازًا عظيمًا بتعزيز مكانة المرأة والارتقاء بأحوالها

الأعلى خلال شهرين.. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم مساء السبت 6 - 11- 2021

الأعلى خلال شهرين.. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم مساء السبت 6 - 11- 2021