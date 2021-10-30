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"تويتر" تمنح تقنية استثنائية لأصحاب هواتف "آيفون"

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"تويتر" تمنح تقنية استثنائية لأصحاب هواتف "آيفون" "تويتر" تمنح تقنية استثنائية لأصحاب هواتف "آيفون"

منحت منصة التدوين المصغر "تويتر" تقنية استثنائية لأصحاب هواتف "آيفون" العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس"، تمكّنهم لأول مرة من تحقيق الدخل.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أنها منحت مستخدمي هواتف "آيفون" ميزة "سوبر فولوز" التي تم إصدارها في سبتمبر الماضي، وكانت متاحة فقط في الولايات المتحدة وكندا.

وتمكّن تلك الميزة من "تويتر" من تحقيق الدخل عبر حسابات "تويتر" الخاصة بهم وإنشاء محتوى حصري من خلال الاشتراكات الشهرية.

وتشترط "تويتر" على مستخدمي "سوبر فولوز"، تلبية الحد الأدنى من سياسات المنصة، وأن يكون عمرهم أكبر من 18 عامًا، أن يكون عندهم أكثر من 10 آلاف متابع، ويغردوا نحو 25 مرة على الأقل في آخر 30 يومًا.

ويمكن لمستخدمي "سوبر فولوز" على "تويتر" تحقيق أرباح بنسبة 97% من محتواهم فيها تذهب نسبة 3% إلى تويتر، وتتراجع تلك النسبة إلى 80% في حال وصول الأرباح لأكثر من 50 ألف دولار.

ومن المتوقع أن تضمن "تويتر" مستخدمي "أندرويد" في وقت لاحق من هذا العام لتلك الميزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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