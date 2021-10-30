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جوجل تخطط لإطلاق الجيل الثاني من معالجاتها الخاصة

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جوجل تخطط لإطلاق الجيل الثاني من معالجاتها الخاصة جوجل تخطط لإطلاق الجيل الثاني من معالجاتها الخاصة

جوجل تخطط لإطلاق الجيل الثاني من معالجاتها الخاصة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تخطط لإطلاق الجيل الثاني من معالجاتها الخاصة "تينسور إس أو سي".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "جوجل" يبدو أنها أدركت نجاح معالجاتها الخاصة "تينسور" المزودة بهواتف "بيكسل 6"، لذلك تخطط لإطلاق الجيل الثاني من المعالج.

ومن المتوقع أن تزود جوجل تلك المعالجات في هواتف "بيكسل 7" التي تجهزها، والمتوقع أن تكون أكثر قدرة وقوة.

ومن المتوقع أن تكون المعالجات الجديدة من "تينسور" أكثر قدرة للمحافظة على البطارية، خاصة أنها ستكون بمنظومة الشريحة الواحدة فقط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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