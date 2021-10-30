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السياحة تُطلق برنامج تأهيل المرشد السياحي المتخصص في سفن "الكروز"

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السياحة تُطلق برنامج تأهيل المرشد السياحي المتخصص في سفن "الكروز" السياحة تُطلق برنامج تأهيل المرشد السياحي المتخصص في سفن "الكروز"
وفق مجموعة من الشروط التي حدّدتها الوزارة للحصول على رخصة الإرشاد

السياحة تُطلق برنامج تأهيل المرشد السياحي المتخصص في سفن

أعلنت وزارة السياحة انطلاق برنامج تأهيل المرشد السياحي المتخصص في السفن السياحية الكروز، والمعتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أن البرنامج يُمكّن المتدرب من الحصول على رخصة إرشاد سياحي متخصص في سياحة سفن الكروز.

وكشفت أن اشتراطات الحصول على رخصة الإرشاد السياحي تتمثل فيما يلي: أن يكون المتقدم سعودي/ـة الجنسية، ألا يقل عمر المتقدم/المتقدمة عن سن 21 عاماً، اجتياز اختبار السمات والمقابلة الشخصية، إجادة اللغة الإنجليزية، أن يكون المتقدم من إحدى المدن التالية (جدة، المدينة المنوّرة، ينبع، العلا، الدمام، الأحساء)، مشيرة إلى أن الفرص الوظيفية الخاصة ببرنامج الإرشاد السياحي للسفن ستكون موسمية بحسب المتوافر فقط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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