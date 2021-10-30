وليد جنبلاط: كفانا كوارث.. أقيلوا هذا الوزير الذي سيدمّر علاقاتنا مع الخليج

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قال: إلى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية؟

طالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط؛ بإقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي؛ قبل فوات الأوان.

وقال وليد جنبلاط؛ عبر حسابه في تويتر: كفانا كوارث.. أقيلوا هذا الوزير الذي سيدمّر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان.. إلى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية؟

وكانت قد أعلنت حكومة المملكة استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ (48) ساعة القادمة.

ولأهمية اتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها، فقد تقرّر وقف الواردات اللبنانية كافة إلى المملكة على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.