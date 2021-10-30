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بسبب الخلاف على كرسي .. مصرع عامل فراشة بطعنة من سائق في فرح بالدقهلية

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بسبب الخلاف على كرسي .. مصرع عامل فراشة بطعنة من سائق في فرح بالدقهلية بسبب الخلاف على كرسي .. مصرع عامل فراشة بطعنة من سائق في فرح بالدقهلية

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لقى عامل فراشة بمحافظة الدقهلية مصرعه ، اليوم، متأثرا بإصابته بطعنه من سائق، مساء الجمعة إثر نشوب خلافا بينهما على الجلوس على كرسي أثناء حفل زفاف بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، من مستشفى المنزلة العام بوصول عامل مصاب بجرح نافذ ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "السيد. ع. ال"، عامل فراشة مقيم بقرية العصافرة مركز المطرية، وذلك اثر نشوب مشادة كلامية بينه وبين سائق بسبب خلافهم على كرسي فى فرح .

وتوصلت التحريات، أن المتحرى عنه سائق وشهرته "الأسطورة"، مقيم قرية العصافرة دائرة المركز، وأكد شهود عيان أن السائق قام بالتعدي على المجني عليه بسلاح ابيض، بعد مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على الجلوس على كرسي أثناء حفل زفاف بمنطقة الخلايلة فإستل السائق سلاح ابيض وسدد طعنة نافذة للمجني عليه وهرب، تم نقله المصاب إلى مستشفى المنزلة المركزي لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة .

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث الدقهلية، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتى قررت نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

المصرى اليوم

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