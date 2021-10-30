قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في الإسكندرية .. أبحث عن منطقتك

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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن عدة مناطق غرب المحافظة، بدءا من السادسة مساء اليوم السبت، وذلك بسبب أعمال صيانة طارئة بمحطة صرف صحي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق غرب المحافظة بدءا من البيطاش وحتى الكيلو 21، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب قيام شركة الصرف الصحي بأعمال صيانة طارئة بمحطة أبو يوسف، ما يحتاج إلى تقليل الضغوط.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.