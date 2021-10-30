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تعرضت عدة مناطق في الإسكندرية والساحل الشمالى، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

ووجه المحافظ جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار.

ومن جانبه، أوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه جرى تمركز معدات الصرف الصحي بالنقاط الساخنة البالغ عددها 103 نقطة على مستوى المحافظة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على السواحل الشمالية، بدءا من اليوم، وهطول أمطار غزيرة وانخفاضًا في درجات الحرارة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، عن مواعيد وأماكن هطول الأمطار على المحافظة

ووفقاً للجدول المعلن، تبدأ الأمطار في الساعة 3 فجراً بمناطق غرب المدينة، على أن تبدأ ما بين 4 إلى 5 صباحاً في مناطق وسط وشرق والمنتزه اول وثان وكافة أنحاء المحافظة، ثم تساقط الأمطار في الساعة ما بين 7 إلى 8 صباحاً على مناطق وسط وشرق والمنتزه اول وثان والجمرك، على أن تعاود في الساعه 1 ونص ظهراً التساقط مرة أخرى على مناطق غرب.

رجعت الشتوية .. أمطار ورياح باردة على مناطق متفرقة من الإسكندرية| صور

رجعت الشتوية .. أمطار ورياح باردة على مناطق متفرقة من الإسكندرية| صور

رجعت الشتوية .. أمطار ورياح باردة على مناطق متفرقة من الإسكندرية| صور