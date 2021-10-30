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«كنت صغيرة ومعنديش خبرة».. جومانا مراد : ندمت على فيلم «لحظات أنوثة» ()

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«كنت صغيرة ومعنديش خبرة».. جومانا مراد : ندمت على فيلم «لحظات أنوثة» (فيديو) «كنت صغيرة ومعنديش خبرة».. جومانا مراد : ندمت على فيلم «لحظات أنوثة» ()

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قالت الفنانة جومانا مراد أنها كانت مشتاقة إلى الكاميرا حين اتخذت قرارها بالعودة للعمل الفني والابتعاد عن الاعتزال، بعد اعوام غابت فيها عن العمل الفني، وتابعت: لم اكن أريد أن أسمع كلمة «ستوب»، واندمجت في التمثيل مع اول مشهد لي، عند عودتي للفن»

وأضافت جومانا خلال لقاءها مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة الحياة: قدمت أفلام «كباريه والفرح وكف القمر والحفلة»، ومشواري في الفن ليس كبيرا، ولكني حرصت على اختيار الأفلام والأدوار بعناية .

وأشارت جومانا إلى انها ندمت على المشاركة في فيلم «لحظات انوثة»، ولكني كنت صغيرة وليس لدي خبرة، ولا أريد ان أقول ندمت بمعناها الحرفي ولكني كنت صغيرة، وعن أفضل الأعمال ونجاحها أشارت إلى تجربة مسلسل «مطلوب رجال» الذي نجح بشدة وكنت أعتقد أن نسب مشاهدته ستكون قليلة ولكن نجح بشدة.

كما تحدثت جومانا مراد عن قراراها بالاعتزال لمدة 7 أعوام، وقالت: رأيت نجوم كثيرين عاشوا حياة النجومية ولكن في النهاية عاشوا في وحدة ولذلك كنت حريصة أن أكوّن عائلة قبل فوات الاوان .

وأضافت: نادية الجندي ونبيلة عبيد أيدا قراري بالابتعاد لفترة حتي أعود لحياتي الخاصة، وقالولي بعد ذلك عندك الوقت أن ترجعي إلى الفن .

وتابعت: زوجي شجعني دائما على أن اعود للفن ولكني كنت حريصة أن أعود بشكل افضل، وخلال فترة الابتعاد لمدة ٧ سنوات كنت ست بيت اقوم بتربية الاولاد واهتم بزوجي، كما انني اعشق القراءة .

وأشارت إلى أنها انتجت خلال فترة الابتعاد عمل بعنوان «مدرسة الحب» مع ٨ ممثلين أتراك، وكانت تجربة ناجحة، وكان رد الفعل رائع، وأيضا خلال فترة الابتعاد كنت حريصة على الإنجاب، ولكني لم أيأس وأعلم أن الأمر بيد الله والحمد لله وفي النهاية تم الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي.

وتابعت أنها حاولت الانتحار، وأوضحت: أنا عاطفية جدا وبتقمص الأفلام، وفكرت في الانتحار، وأنا دلوعة جدا وأخدت قرصين ووالداي عاتباني بشدة على ذلك.

وتابعت: أن مشهد وفاة صديقتي أثر فيّ بشدة وتوفت نتيجة حدث إرهابي وكان يوم جمعة، وكانت تساعد الأطفال وقام الإرهابيون بالاختباء في المدرسة وأطلقوا عليها الرصاص وتأثرت بشدة .

المصرى اليوم

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