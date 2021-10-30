«مش أنا اللي أتخلع».. موظف ينتقم من زوجته ويطلقها بعد شهر من إعادتها لعصمته (التفاصيل )

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نظرت محكمة الاسرة دعوى نفقة زوجية وصغير، وكان بطل الدعوى موظف في منتصف العقد الرابع من عمره، كان على خلاف مع زوجته منذ السنة الأولى زواج ،حاول الأصدقاء والأقارب التدخل للإصلاح بينهما دون جدوى، حتى قامت الزوجة بإقامة دعوى خلع لاستحالة العشرة معه، وقضت المحكمة بقبول الدعوى وخلعها .

قالت المدعية أن زوجها تحولت شخصيته عقب الزواج ،وأصبح شخص متسلطا يحاول السيطرة عليها بشتى الطرق، ولم يعطها فرصة لإبداء رأيها في مشاكل المنزل أو التعامل مع الأقارب، وعندما قررت إبداء الرأي تشاجر معها واعتدى عليها بالضرب، لم تتحمل العروس هذا الأسلوب المهين على حد قولها، وتركت مسكن الزوجية وعادت لمنزل والدها، وطلبت منه الطلاق إلا إنه رفض، فقررت إقامة دعوى خلع أمام المحكمة رغم علمها بأنها حامل في الشهر الثاني، واستكملت إجراءات الخلع حتى حصلت عليه .

ابتكر الزوج المخلوع حيله للانتقام منها والحصول على حقه حسب قولها أمام المحكمة، وتردد على منزل والدها وطلب منه إعادتها لعصمته، إلا أن والدها رفض، فضل يتصل بها هاتفيا ويوهمها بأن ما حدث تسبب في تغيير شخصيته، يتحول لشخص اخر، و تمكن من إقناعها بأن ابنتهما يجب أن تنشأ وتتربى في جو أسري مستقر، أبلغت والدها بأن طليقها عاود الاتصال بها وطلب العودة إليها، إلا أنه اعترض وقال لها «إلا يضربك ملهوش مكان عندنا» ،لم تنصاع إلى كلام والدها وتصرفت بمشاعرها وعادت إلى مسكن الزوجية بعد إعادتها لعصمته، وبعد شهر وجدت زوجها متغير ويتعامل معها بطريقة سيئة ويخبرها بأنه طلقها غيابيا حتى يسترد كرامته وسط أفراد عائلته وقال لها «مش أنا اللى اتخلع»، وعندما يتزوج من أخرى لا تعايره بأنه مخلوع .