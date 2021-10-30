أخبار عاجلة

«السياحة» و«قومي المرأة» ينظمان ورشة عمل «بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في قطاع السياحة» -
استشاري يوضح أسباب فشل جراحات السمنة المفرطة -
محافظ قنا يعلن عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة -
استشاري يحذر من الزواج بشخص يشبه الأب لهذا السبب -
محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف شوارع حي شرق مدينة سوهاج بـ«الإنترلوك» -
تحديث بيانات مستفيدي بر المجاردة -
"المعجب" يصل القاهرة للمشاركة بأعمال المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية -
أحمد كريمة يطالب بإقامة مزارع في الصحراء لـ«أصحاب السوابق» بعد خروجهم من السجون -
وزير القوى العاملة يكشف شروط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا -
يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا من فيورنتينا في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

«مش أنا اللي أتخلع».. موظف ينتقم من زوجته ويطلقها بعد شهر من إعادتها لعصمته (التفاصيل )

Print
«مش أنا اللي أتخلع».. موظف ينتقم من زوجته ويطلقها بعد شهر من إعادتها لعصمته (التفاصيل ) «مش أنا اللي أتخلع».. موظف ينتقم من زوجته ويطلقها بعد شهر من إعادتها لعصمته (التفاصيل )

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظرت محكمة الاسرة دعوى نفقة زوجية وصغير، وكان بطل الدعوى موظف في منتصف العقد الرابع من عمره، كان على خلاف مع زوجته منذ السنة الأولى زواج ،حاول الأصدقاء والأقارب التدخل للإصلاح بينهما دون جدوى، حتى قامت الزوجة بإقامة دعوى خلع لاستحالة العشرة معه، وقضت المحكمة بقبول الدعوى وخلعها .

قالت المدعية أن زوجها تحولت شخصيته عقب الزواج ،وأصبح شخص متسلطا يحاول السيطرة عليها بشتى الطرق، ولم يعطها فرصة لإبداء رأيها في مشاكل المنزل أو التعامل مع الأقارب، وعندما قررت إبداء الرأي تشاجر معها واعتدى عليها بالضرب، لم تتحمل العروس هذا الأسلوب المهين على حد قولها، وتركت مسكن الزوجية وعادت لمنزل والدها، وطلبت منه الطلاق إلا إنه رفض، فقررت إقامة دعوى خلع أمام المحكمة رغم علمها بأنها حامل في الشهر الثاني، واستكملت إجراءات الخلع حتى حصلت عليه .

ابتكر الزوج المخلوع حيله للانتقام منها والحصول على حقه حسب قولها أمام المحكمة، وتردد على منزل والدها وطلب منه إعادتها لعصمته، إلا أن والدها رفض، فضل يتصل بها هاتفيا ويوهمها بأن ما حدث تسبب في تغيير شخصيته، يتحول لشخص اخر، و تمكن من إقناعها بأن ابنتهما يجب أن تنشأ وتتربى في جو أسري مستقر، أبلغت والدها بأن طليقها عاود الاتصال بها وطلب العودة إليها، إلا أنه اعترض وقال لها «إلا يضربك ملهوش مكان عندنا» ،لم تنصاع إلى كلام والدها وتصرفت بمشاعرها وعادت إلى مسكن الزوجية بعد إعادتها لعصمته، وبعد شهر وجدت زوجها متغير ويتعامل معها بطريقة سيئة ويخبرها بأنه طلقها غيابيا حتى يسترد كرامته وسط أفراد عائلته وقال لها «مش أنا اللى اتخلع»، وعندما يتزوج من أخرى لا تعايره بأنه مخلوع .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مي سليم تواصل بروفات مسرحية «اللمبي في الجاهلية»

مي سليم تواصل بروفات مسرحية «اللمبي في الجاهلية»

أبرزهم سميحة أيوب.. شرم الشيخ الدولي يكرم أربع رموز مسرحية في حفل افتتاحه

أبرزهم سميحة أيوب.. شرم الشيخ الدولي يكرم أربع رموز مسرحية في حفل افتتاحه

محافظ قنا يضع حجر أساس مستشفى خيرى بنجع حمادي

محافظ قنا يضع حجر أساس مستشفى خيرى بنجع حمادي

سمير كمونة: أنا الوحيد الذي تنبأ بفوز الأهلي بـ 6 أهداف أمام الزمالك.. فيديو

سمير كمونة: أنا الوحيد الذي تنبأ بفوز الأهلي بـ 6 أهداف أمام الزمالك.. فيديو