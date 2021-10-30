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«السياحة» و«قومي المرأة» ينظمان ورشة عمل «بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في قطاع السياحة»
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:47 مساءً
استشاري يوضح أسباب فشل جراحات السمنة المفرطة
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:47 مساءً
محافظ قنا يعلن عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:47 مساءً
استشاري يحذر من الزواج بشخص يشبه الأب لهذا السبب
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:47 مساءً
محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف شوارع حي شرق مدينة سوهاج بـ«الإنترلوك»
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:47 مساءً
تحديث بيانات مستفيدي بر المجاردة
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:40 مساءً
"المعجب" يصل القاهرة للمشاركة بأعمال المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:39 مساءً
أحمد كريمة يطالب بإقامة مزارع في الصحراء لـ«أصحاب السوابق» بعد خروجهم من السجون
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:33 مساءً
وزير القوى العاملة يكشف شروط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:33 مساءً
يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا من فيورنتينا في الدوري الإيطالي
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:33 مساءً
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مشاهد من "الدرون" لفوهة بركان كومبر فيجا لحظة قذفه الحمم المنصهرة
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cnn arabic
السبت 30 أكتوبر 2021 10:22 صباحاً
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