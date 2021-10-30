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تحديث بيانات مستفيدي بر المجاردة
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:40 مساءً
"المعجب" يصل القاهرة للمشاركة بأعمال المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:39 مساءً
أحمد كريمة يطالب بإقامة مزارع في الصحراء لـ«أصحاب السوابق» بعد خروجهم من السجون
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:33 مساءً
وزير القوى العاملة يكشف شروط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:33 مساءً
يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا من فيورنتينا في الدوري الإيطالي
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:33 مساءً
قبل خوض الانتخابات .. ارتياح بين أعضاء مجلس الأهلي بعد خماسية الزمالك
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:33 مساءً
ملخص مباراة برشلونة اليوم «3-3» وريمونتادا سيلتا فيجو المثيرة في الدوري الإسباني
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:33 مساءً
رئيس النيجر يدعو مواطنيه للاعتماد على الجيش في مكافحة الإرهابيين
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:33 مساءً
وزارة الخارجية تشارك في فعالية "كات ووك" العالمية للمشي
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:25 مساءً
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:25 مساءً
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سحابة استوائية تغطي شمال البلاد وأمطار رعدية خلال ساعات
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 30 أكتوبر 2021 09:49 صباحاً
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