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رئيس الوزراء: الدولة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والخدمية بالمدن الجديدة
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:19 مساءً
انتصار السيسي: مصر حققت إنجازًا عظيمًا بتعزيز مكانة المرأة والارتقاء بأحوالها
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:19 مساءً
خبير معلومات: التحول الرقمي هو الأساس في فكر «الجمهورية الجديدة»
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:18 مساءً
رئيس الوزراء يبحث استعدادات شرم الشيخ لاستضافة الدورة 27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ (COP27)
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:18 مساءً
خبيرة تغذية: هذه الفاكهة تمنع الإصابة بالسرطان
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:18 مساءً
بأسعار رمزية.. جامعة الإسكندرية تنظم معرض ملابس لطلابها بكلية السياحة والفنادق
-
السبت 06 نوفمبر 2021 09:18 مساءً
الأعلى خلال شهرين.. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم مساء السبت 6 - 11- 2021
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:18 مساءً
وزارة الخارجية تشارك في فعالية "كات ووك" العالمية للمشي
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:10 مساءً
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:10 مساءً
300 متطوع ومتطوعة بالطائف يشاركون في مبادرة الحفاظ على القطط البرية
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:10 مساءً
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مصدر أمنى ينفى إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات.. موسيمانى يستكشف البنك الأهلى
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 30 أكتوبر 2021 09:00 صباحاً
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