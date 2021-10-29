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تعرف على تفاصيل شعار «يوم المدن العالمي» بالأقصر (صور)

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تعرف على تفاصيل شعار «يوم المدن العالمي» بالأقصر (صور) تعرف على تفاصيل شعار «يوم المدن العالمي» بالأقصر (صور)

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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة، إن شعار «يوم المدن العالمي»، الذي تستضيفه مدينة الأقصر خلال يومي السبت والأحد المقبلين، تم تصميمه بالتوافق بين التنمية المحلية والوزارات والجهات المنظمة.

وأضاف «قاسم»، إن الشعار تم تصميمه من البيئة الأقصرية، عبارة عدة ألوان وهي ألوان مدينة الأقصر الأربعة «الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر»، ويضم عبارة باللغة الأجنبية «المدينة الأفضل تساوي حياة أفضل»، مع استخدام الرموز الفرعونية، مشيرا إلى أنه
رسم للهوية البصرية لمدينة الأقصر.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الأقصر ملهمة مدن العالم، فهي مدينة من الطبيعة سياحية وأثرية وتاريخية.

وتنطلق غدا السبت، فعاليات «يوم المدن العالمي» بمدينة الأقصر، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، لمدة يومين، تحت عنوان (تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية)، بحضور رئيس الوزراء، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية، والسفراء.

المصرى اليوم

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