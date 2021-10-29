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رفع 55 حالة إشغال و 8 طن من القمامة والمخلفات بأسوان

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رفع 55 حالة إشغال و 8 طن من القمامة والمخلفات بأسوان رفع 55 حالة إشغال و 8 طن من القمامة والمخلفات بأسوان

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو في اسوان بحملة إستهدفت رفع 55 حالة إشغال بمنطقة السوق الرئيسية بوسط المدينة، وبعض الشوارع الجانبية، بجانب مصادرة 6 مضبوطات عبارة عن فرش عشوائى وموازين .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإعادة السيطرة على سوق الجمعة في الموقع الذي تم تحديده أثناء الجولة الميدانية لمحافظ أسوان بمنطقة البشارية .

كما تم التعامل السريع مع شكوى لأحد المواطنين بمنطقة خور عواضة عن وجود تراكمات من القمامة أمام مدرستى نوبى حسن سعيد الإبتدائية وعبدالقادر إمبابى الإعدادية، بالإضافة إلى جمعية أبناء نقادة الخيرية حيث تدخل مسئولي الوحدة المحلية بأطقم مشروع النظافة، مدعمين بالمعدات والسيارات حيث تم رفع حوالى 8 طن من القمامة والمخلفات، وهو الذي سيتم تنفيذه بشكل دورى للحد من أي تراكمات .

وفى نفس السياق تم التعامل مع شكوى من أحد المواطنين بنجع الشيخ على بقرية أبوالريش والتى تضرر فيها من تعرض منزله لأضرار بسبب تدفق مياه مجهولة المصدر حيث تم عمل معاينة على الطبيعة من الوحدة المحلية وبمعاونة الفنيين، وبالتالي تم إبلاغ مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على أسباب تسرب المياه ووضع حل جذرى للمشكلة .

كما قامت الوحدة المحلية بمدينة السباعية بالإشراف على أعمال إصلاح خط مياه الشرب العمومى بقطر 8 بوصة وذلك بدفع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأطقم الصيانة لموقع الكسر لسرعة إصلاحه، وعودة تدفق مياه الشرب مرة أخرى .

المصرى اليوم

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