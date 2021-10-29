جومانة مراد: أنجبت عن طريق التلقيح الاصطناعي

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قالت الفنانة جومانة مراد، إنها شاهدت نجوم كثيرين عاشوا حياة النجومية، ولكن في النهاية عاشوا في وحدة، ولذلك كانت حريصة أن تكون أي عائلة قبل فوات الأوان.

وأضافت جومانة خلال لقاءها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أن النجوم نادية الجندي ونبيلة عبيد، ايدوا قراري بالابتعاد لفترة حتي تعود لحياتك الخاصة، وبعد ذلك عندك الوقت أن ترجعي إلى الفن.

وتابعت جومانة وزوجي شجعني دائما على أن أعود للفن، ولكني كنت حريص أن أعود بشكل أفضل، وخلال فترة الابتعاد لمدة ٧ سنوات كنت ست بيت أقوم بتربية الأولاد واهتم بزوجي، كما أنني أعشق القراءة.

وأشارت جومانة إلى أنها انتجت خلال فترة الابتعاد عمل بعنوان مدرسة الحب مع ٨ ممثلين أتراك، وكانت تجربة ناجحة، وكان رد الفعل رائع، وأيضا خلال فترة الابتعاد كنت حريصة على الانجاب، ولكني لم أيأس وأعلم أن الأمر بيد الله، والحمد لله في النهاية تم الانجاب عن طريق التلقيح الصناعي.