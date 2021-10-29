جومانه مراد: يسرا صاحبة الفضل في عودتي مرة أخرى للدراما

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قالت النجمة جومانة مراد، إنها من النوع الذي ينتقد نفسه بشدة وتخشي من القدوم نحو أي خطوة دون دراستها، مشيرة إلى أنها كانت مرعوبة بشكل كبير، أن تعود بشكل أقل من السابق في التمثيل بعد غياب طويل.

وأضافت جومانة خلال لقاءها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أن الفنانة يسرا كانت لها الفضل على في العودة مرة أخرى إلى الدراما المصرية، ووقفت بجانبي وشجعتني، وسعدت بالعودة معها في مسلسل خيانة عهد، والحمد لله نجحت بشكل كبير، وحبيت الشخصية جدا.

وتابعت جومانة أن هناك مشهد خاص بالنسبة لها وبين يسرا، عندما قالت لها إنها اعطتها سم وكان «ماستر سين» ومن أهم المشاهد التي قدمتها.