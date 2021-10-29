جومانة مراد: أعشق الفن وابتعدت خوفا من الوحدة وبحثًا عن العائلة

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قالت النجمة جومانة مراد عن اعتزالها أنا لا استطيع الابتعاد عن الفن ولكن أخذت استراحة حتي أرتب حياتي وانظر إلى حياتي الخاصة قليلا، وحرصت على الزواج وأن يكون لدي عائلة حتي لا أكون وحيدة.

وأضافت جومانه خلال لقاءها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، ان زوجى يقف بجانبي ويحترمني، وعندما قررت الابتعاد قام الكثير بالقاء اللوم عليا .

وتابعت جومانه أنه صعب جدًا أن تبعد عن مهنة التمثيل والفن ولكني اصريت ان التفت إلى حياتي الخاصة وزوجي، وزوجي لم يكن يريد ان ابتعد، ويجب أن نأخد وقت استراحة حتي نقيم حياتنا ولا يضيع الوقت مننا وأشعر انني الآن أكثر نضجًا.