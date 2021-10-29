أخبار عاجلة

نائب رئيس جامعة الاسكندرية يفتتح ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني -
ضبط 684 مخالفة مرورية وإزالة 35 مخالفة مرافق في سوهاج -
وزير السياحة يستعرض تطورات الأعمال التي يساهم بها «اللوفر» لتطوير متحف التحرير -
رئيس الوزراء: السياحة مسألة أمن قومي ولن يتم التهاون بشأنها -
رئيس جامعة الأقصر يستقبل السفير الهولندي لتعزيز سبل التعاون -
تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان أحمد عبدالحي -
الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال صعدة -
ضبط عاملين بحوزتهما 51 طربة حشيش بسوهاج -
مصر تعزي سيراليون بعد انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون -
تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

جومانة مراد: أعشق الفن وابتعدت خوفا من الوحدة وبحثًا عن العائلة

Print
جومانة مراد: أعشق الفن وابتعدت خوفا من الوحدة وبحثًا عن العائلة جومانة مراد: أعشق الفن وابتعدت خوفا من الوحدة وبحثًا عن العائلة

لاقتراحات اماكن الخروج

قالت النجمة جومانة مراد عن اعتزالها أنا لا استطيع الابتعاد عن الفن ولكن أخذت استراحة حتي أرتب حياتي وانظر إلى حياتي الخاصة قليلا، وحرصت على الزواج وأن يكون لدي عائلة حتي لا أكون وحيدة.

وأضافت جومانه خلال لقاءها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، ان زوجى يقف بجانبي ويحترمني، وعندما قررت الابتعاد قام الكثير بالقاء اللوم عليا .

وتابعت جومانه أنه صعب جدًا أن تبعد عن مهنة التمثيل والفن ولكني اصريت ان التفت إلى حياتي الخاصة وزوجي، وزوجي لم يكن يريد ان ابتعد، ويجب أن نأخد وقت استراحة حتي نقيم حياتنا ولا يضيع الوقت مننا وأشعر انني الآن أكثر نضجًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائب رئيس جامعة الاسكندرية يفتتح ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني

نائب رئيس جامعة الاسكندرية يفتتح ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني

ضبط 684 مخالفة مرورية وإزالة 35 مخالفة مرافق في سوهاج

ضبط 684 مخالفة مرورية وإزالة 35 مخالفة مرافق في سوهاج

وزير السياحة يستعرض تطورات الأعمال التي يساهم بها «اللوفر» لتطوير متحف التحرير

وزير السياحة يستعرض تطورات الأعمال التي يساهم بها «اللوفر» لتطوير متحف التحرير

رئيس الوزراء: السياحة مسألة أمن قومي ولن يتم التهاون بشأنها

رئيس الوزراء: السياحة مسألة أمن قومي ولن يتم التهاون بشأنها