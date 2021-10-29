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900 صورة عارية.. تطور مثير بواقعة تصوير الفتيات بغرفة تغيير الملابس بمحل في الجيزة ( وصور)

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900 صورة عارية.. تطور مثير بواقعة تصوير الفتيات بغرفة تغيير الملابس بمحل في الجيزة (فيديو وصور) 900 صورة عارية.. تطور مثير بواقعة تصوير الفتيات بغرفة تغيير الملابس بمحل في الجيزة ( وصور)

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أمرت جهات التحقيق في الجيزة، اليوم الجمعة، بحبس صاحب محل ملابس في منطقة العمرانية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بـ التجسس على الفتيات في غرفة تبديل الملابس «البروفة».

وتُحفظ على هاتف المتهم ويُدعى «خالد»، 32 سنة، حاصل على دبلوم سياحة وفنادق، لفحصه وتفريغه وبيان محتوياته من صور ومقاطع صورها المتهم لضحاياه إذ بلغت عددها نحو 900 صورة.

وكانت طالبتين تقدمتا ببلاغٍ ضد المتهم، وقالتا إنه تجسس عليهما وتصويرهما من خلال فتحة سرية في «البروفة».

وتبينّ من التحقيقات أن فتاة خرجت من «البروفة»، واتصلت بشرطة النجدة للإبلاغ عن الشاب صاحب المحل، بعد اكتشافها تلصصه عليها من خلال ثقب بغرفة تبديل الملابس.

واقعة تصوير الفتيات بغرفة تغيير الملابس

وكان الرائد إسلام السيد، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من طالبتين بأنهما أثناء تواجدهما داخل محل ملابس شهير بشارع فاطمة رشدي بدائرة القسم، فوجئتا بتجسس صاحب المحل عليهما وتصويرهما خلسة من فتحة سرية بالمكان المخصص لتبديل الملابس.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ بالفحص والتحري، تبين صحة ما جاء في البلاغ وأنه صاحب المحل صنع فتحة سرية في غرفة تبديل الملابس، ونظر من تلك الفتحة عليها أثناء تغيير ملابسها حتى شاهدته صديقتها وأنهالت عليه بالسباب واتصلت هاتفيًا بشرطة النجدة.

بفحص هاتف المتهم تبين احتوائه على نحو 900 صورة لفتيات وسيدات أثناء تواجدهن بالمكان المخصص لتبديل الملابس داخل المحل.

واقعة تصوير الفتيات بغرفة تغيير الملابس

وقالت فتاة تُدعى مريم كامل، إنها شاهدة على واقعة القبض على المتهم، والواقعة لم تكن الأولى إذ سبق ضبطه من قبل وتشميع المحل ولكنه فتحه من جديد، مشيرةً إلى أن الشرطة حرزت نحو 900 صورة لفتيات وسيدات أثناء تغيير ملابسهن.

وسبق وكتبت «مريم»، على حسابها بموقع «فيسبوك»: «صحاب المحل عاملين خرم في بروفة تغير الملابس وبيصور البنات وهي بتغير، المحل لا يوجد به كاميرات، لكن البني آدم.. بيصورهم بموبايله، واتعمل محضر قبل كده بسبب نفس الموضوع وتم إغلاقه، والمحل اتفتح تاني».

وطالبت «مريم» الفتيات الضحايا: «لكل البنات اللي راحت المحل ده ماتتنزليش عن حقك، روحي اعملي محضر ماتسكتوش، السكوت هو اللي بيودينا في داهية، ديه حقوقكم، الولد تم القبض عليه، لكن لازم كل من دخل هذا المحل، يروح يطالب بحقه وحق أولاده وعائلته».

ودافعت والدة المتهم عن ابنها، قائلةً: «ابني خاطب ويستعد لحفل زفافه بعد أيام»، مضيفةً: «خطيبة ابني بتشتغل معاه في المحل وقت إدعاء الفتاة بتلصص ابني عليها».

المصرى اليوم

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