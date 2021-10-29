أمطار غزيزة.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس السبت في القاهرة والمحافظات

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما توقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال ووسط الدلتا (مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ) على فترات متقطعة (60-50% تقریبا)، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة (30% تقريبا)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 28 20

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 28 19

طنطا 28 20

شبين الكوم 28 20

دمنهور 27 20

بلطيم 27 20

مطروح 24 18

السلوم 25 14

سيوة 28 14

بورسعيد 26 23

دمياط 26 22

الزقازيق 28 20

المنصورة 27 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 29 21

العريش 27 19

رفح 27 20

رأس سدر 27 22

نخل 29 15

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 26 13

الطور 32 18

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 33 22

مرسى علم 32 20

الفيوم 30 16

بني سويف 30 16

المنيا 32 16

أسيوط 34 17

سوهاج 34 17

قنا 35 17

الأقصر 35 18

أسوان 37 21

إدفو 37 20

أبوسمبل 36 24

الوادي الجديد 36 17

شلاتين 32 20

أبورماد 31 20

حلايب 31 21

رأس حدربة 30 20