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بعد .. البحرين تطرد السفير اللبناني

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بعد السعودية .. البحرين تطرد السفير اللبناني بعد .. البحرين تطرد السفير اللبناني

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طلبت البحرين من السفير اللبناني لديها مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة، بحسب ما ذكر بيان وزارة الخارجية البحرينية. وأوضحت الوزارة بأن القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة.

جاء ذلك بالتزامن مع استدعاء السلطات للسفير السعودي في لبنان للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ (48) ساعة المقبلة، وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز.

وأضافت: حرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

يأتي ذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن السعودية، التي وصفتها الرياض بـ«الافتراءات».

المصرى اليوم

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