أخبار عاجلة

نائب رئيس جامعة الاسكندرية يفتتح ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني -
ضبط 684 مخالفة مرورية وإزالة 35 مخالفة مرافق في سوهاج -
وزير السياحة يستعرض تطورات الأعمال التي يساهم بها «اللوفر» لتطوير متحف التحرير -
رئيس الوزراء: السياحة مسألة أمن قومي ولن يتم التهاون بشأنها -
رئيس جامعة الأقصر يستقبل السفير الهولندي لتعزيز سبل التعاون -
تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان أحمد عبدالحي -
الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال صعدة -
ضبط عاملين بحوزتهما 51 طربة حشيش بسوهاج -
مصر تعزي سيراليون بعد انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون -
تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"النفيعي" يستقبل نائب رئيس نادي "ريفر بليت" الأرجنتيني

Print
"النفيعي" يستقبل نائب رئيس نادي "ريفر بليت" الأرجنتيني "النفيعي" يستقبل نائب رئيس نادي "ريفر بليت" الأرجنتيني
على هامش "الكلاسيكو" بين "الأهلي" و"الهلال"

استقبل رئيس نادي الأهلي ماجد بن عائض النفيعي، نائب رئيس نادي "ريفر بليت" الأرجنتيني السيد ماتيو برييتو على هامش مباراة فريقه أمام الهلال والتي أقيمت اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مساء اليوم الجمعة: "استقبل رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد بن عائض النفيعي، نائب رئيس نادي ريفر بليت الأرجنتيني السيد ماتيو برييتو، خلال مواجهة الأهلي والهلال".

وانتهت قمة منافسات الجولة العاشرة بتعادل الفريقين بهدف لهدف حيث بادر سالم الدوسري بالتسجيل للضيوف، قبل أن يعدل عبد الرحمن غريب النتيجة لصاحب الأرض.الأهلي الهلال الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال صعدة

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال صعدة

في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة

في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة

تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش

تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش

بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية

بعد الفوز على الكويت .. أخضر اليد يختتم مشاركته في بطولة قطر الدولية