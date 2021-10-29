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محافظ الليث يكرّم المستفيدين المتميزين من خدمات جمعية رعاية الأيتام

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قدمت خدماتها إلى 1732 مستفيداً.. وبلغت تكلفة كفالة اليتيم مليوني ريال

محافظ الليث يكرّم المستفيدين المتميزين من خدمات جمعية رعاية الأيتام

كرّم محافظ الليث الدكتور فيصل بن غازي الحازمي المستفيدين المتميزين من خدمات جمعية رعاية الأيتام بالمحافظة نظير تميزهم في البرامج التي تقدمها الجمعية.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال استقباله وفداً من الجمعية يقوده رئيس مجلس إدارتها علي بن ناجم العرياني، حيث اطلع الحازمي خلال الزيارة على نسخة من تقرير أعمال الجمعية منذ انطلاقتها مطلع عام 2020، معرباً عن شكره للجهود التي تبذلها الجمعية تجاه هذه الفئة الغالية على جميع شرائح المجتمع.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الليث علي بن ناجم العرياني أن الجمعية تقدم خدماتها لــ 1732 مستفيداً ومستفيدة موزعين في مختلف مراكز وقرى وهجر المحافظة، حيث بلغت تكاليف رعاية الأيتام في السنة الأولى من تأسيس الجمعية 1269350 ريالاً، من المتوقع أن يبلغ الصرف على مشروع كفالة اليتيم عام 2021م 2000000 ريال.

وأوضح "العرياني" أن الجمعية تقدم دورات تدريبية للأيتام وأمهاتهم ضمن مشروع نهضة يتيم خلال عام 2021 بــ 164 ساعة تدريبية موزعة ما بين دورات حرفية وتطويرية وأكاديمية ومهارية بالإضافة إلى لقاءات دورية لهم.

محافظ الليث يكرّم المستفيدين المتميزين من خدمات جمعية رعاية الأيتام

محافظ الليث يكرّم المستفيدين المتميزين من خدمات جمعية رعاية الأيتام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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