أخبار عاجلة

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال صعدة -
ضبط عاملين بحوزتهما 51 طربة حشيش بسوهاج -
مصر تعزي سيراليون بعد انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون -
تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل -
Telegram يطلق خدمة مدفوعة لحجب الإعلانات -
يتنوع في التاريخ وتفسير القرآن.. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ«الدراسات الإسلامية بنات» بالإسكندرية (صور) -
غزل المحلة يفوز على دمنهور بثلاثية وديًا -
فرنسا: النساء من أصل مغاربي أقل تعرضاً للتمييز في التوظيف مقارنة بنظرائهن الرجال -
الرمثا .. وفاة طفل خلال الاحتفالات بلقب الدوري -
في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"آل عاتي": "الفساد السياسي" يعزل لبنان.. "قرداحي" القشة التي قصمت ظهر البعير

Print
"آل عاتي": "الفساد السياسي" يعزل لبنان.. "قرداحي" القشة التي قصمت ظهر البعير "آل عاتي": "الفساد السياسي" يعزل لبنان.. "قرداحي" القشة التي قصمت ظهر البعير
قال لـ"سبق": على الشعب اللبناني أن ينتفض ضد هيمنة "حزب الشيطان" والنفوذ الإيراني

أكد المحلل السياسي مبارك آل عاتي لـ"سبق" أن قرار ‎المملكة العربية طرد سفير لبنان، وإيقاف الاستيراد والتعاملات التجارية، قرارٌ سيادي شجاع لحماية أمنها ومصالحها.

وفي التفاصيل، قال "آل عاتي" إن القرار السعودي جاء نتيجة سلوك لبناني معادٍ متراكم، وكرة متدحرجة من الأخطاء تجاه السعودية وتجاه دول الخليج العربي؛ ما يعني أن تصريحات ‎الوزير "قرداحي" لم تكن هي السبب بقرار ‎الرياض، ولكنها القشة التي قصمت ظهر البعير.

وأبان أن الفساد السياسي جعل لبنان في حالة عزلة عن العالم؛ إذ إن الرئاسات اللبنانية الثلاث لم تتخذ أي خطوة تصحيحية لحفظ مصالح الشعب اللبناني، بل إنها أمعنت الارتهان في حضن الحزب الإرهابي "حزب الشيطان" الذي حوَّل لبنان إلى ولاية إيرانية.

وأشار إلى أنه لطالما وقفت السعودية مع لبنان سياسيًّا واقتصاديًّا، وحافظت على أمنه وسلمه الأهلي والاجتماعي، وجنَّبته ويلات الحروب والاقتتال، إلا أن الحكومات اللبنانية ترد على هذا الإحسان بالإساءات المتكررة، وهو ما يعتبر خطًّا أحمر بالنسبة للسعودية في علاقاتها مع الدول العربية.

واختتم "آل عاتي" بأن خلاص لبنان مما هو فيه الآن متوقفٌ على تحرُّك الشعب اللبناني لحماية مصالحه؛ فالشعب اللبناني الذي أخرج ‎الجيش السوري عام 2005، وأخرج ‎الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، قادرٌ اليوم على أن ينتفض بكل الوسائل ضد هيمنة حزب الشيطان وضد النفوذ الإيراني؛ فلم يعد لديه شيء يخسره أكثر مما خسره.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل

تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء