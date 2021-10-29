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"النفيعي" يستقبل نائب رئيس نادي "ريفر بليت" الأرجنتيني

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"النفيعي" يستقبل نائب رئيس نادي "ريفر بليت" الأرجنتيني "النفيعي" يستقبل نائب رئيس نادي "ريفر بليت" الأرجنتيني
على هامش "الكلاسيكو" بين "الأهلي" و"الهلال"

استقبل رئيس نادي الأهلي ماجد بن عائض النفيعي، نائب رئيس نادي "ريفر بليت" الأرجنتيني السيد ماتيو برييتو على هامش مباراة فريقه أمام الهلال والتي أقيمت اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مساء اليوم الجمعة: "استقبل رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد بن عائض النفيعي، نائب رئيس نادي ريفر بليت الأرجنتيني السيد ماتيو برييتو، خلال مواجهة الأهلي والهلال".

وانتهت قمة منافسات الجولة العاشرة بتعادل الفريقين بهدف لهدف حيث بادر سالم الدوسري بالتسجيل للضيوف، قبل أن يعدل عبد الرحمن غريب النتيجة لصاحب الأرض.الأهلي الهلال الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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