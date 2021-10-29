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زاهي حواس يكشف علاقة هتلر بسرقة متحف برلين لرأس نفرتيني ()

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زاهي حواس يكشف علاقة هتلر بسرقة متحف برلين لرأس نفرتيني (فيديو) زاهي حواس يكشف علاقة هتلر بسرقة متحف برلين لرأس نفرتيني ()

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قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، إن متحف برلين قام بسرقة رأس نفرتيتي من في عام 1913.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه قام بجمع كل الأدلة التي تثبت عملية التدليس التي تمت خلال عملية سرقة رأس نفرتيتي.

وكشف الدكتور زاهي حواس أنه في تلك الفترة كان القانون يلزم بعدم سفر أي قطعة أثرية ملكية مصنوعة من الحجر الجيري، وفي ذلك الوقت تم التدليس والتزوير عبر كتابة أن رأس نفريتي مصنوعة من الجبس عكس الحقيقة، حيث كان يسمح حينها سفر القطع الأثرية المصنوعة من الجبس.

وتابع زاهي حواس أن مكتشف رأس نفرتيتي بورخارت، قام بالاحتفاظ بها داخل منزله لمدة 10 سنوات، وبعد ظهورها وقت الحرب العالمية الثانية، ووافق هتلر في البداية في إعادتها إلى مصر لكنه وقع في غرام نفرتيتي ورفض إعادتها.

واستطرد زاهي حواس أنه خاطب متحف برلين في عام 2015 باستعادة رأس نفريتي وحجر رشيد، وعدد من القطع الأثرية الفردية من أجل وضعها في المتحف الكبير وجميعهم رفضوا طلباته باستعادة القطع الأثرية المصرية الفريدة من نوعها.

المصرى اليوم

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