ماس وراء حريق كشك كهرباء في ترسا.. والحادث لم يسفر عن إصابات

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كشفت معاينة جهات التحقيق في الجيزة، اليوم الجمعة، أسباب الحريق الذي نشبّ داخل كشك كهرباء في منطقة ترسا.

وأفادت المعاينة بأن ماسًا كهربائيًا بإحدى الوصلات الداخلية تسبب في الحريق.

وكان قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بكشك كهرباء بشارع عز الدين عمر المتفرع من شارع ترسا بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وفرض كردون أمني، لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.