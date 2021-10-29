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بينها حجر رشيد والقبة السماوية.. زاهي حواس : عايزين نرجع آثارنا المسروقة

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بينها حجر رشيد والقبة السماوية.. زاهي حواس : عايزين نرجع آثارنا المسروقة بينها حجر رشيد والقبة السماوية.. زاهي حواس : عايزين نرجع آثارنا المسروقة

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قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات: «لا أود إحراج وزير الآثار ولا في علاقاتنا مع ألمانيا، لكنني أسعى لعمل حملة شعبية لاسترداد الآثار المصرية التي تمت سرقتها».

وأضاف زاهي حواس خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، حدثت صحوة في الضمير العالمي لإعادة الآثار التي سرقت، مردفا: نود استعادة الآثار المصرية التي تمت سرقتها.

وتابع عالم المصريات، نريد عمل شيء شعبي لاسترداد الآثار المصرية، من خلال كتابة وثيقة وعمل توقيع مفتوح للمثقفين في العالم، مضيفا لا نريد نسبة من المتاحف العالمية، لكننا نرغب في استرداد الآثار المصرية الفريدة مثل حجر رشيد والقبة السماوية من متحف اللوفر، ورأس نفرتيتي.

وكشف زاهي حواس أنه في 1983 كانت تبيع الآثار رسميا وهناك العديد من القطع الأثرية خرجت بالطرق الرسمية، مضيفا علينا أن نتدخل جميعا لعودة آثارنا المسروقة، وعمل طلب مفتوح للعالم.

وأضاف عالم المصريات أن الفرنسيون سرقوا حجر رشيد من مصر وأهدوه إلى الإنجليز، مردفا أن هذا أمر مستفز كون فرنسا تهدي شيء لا تملكه.

المصرى اليوم

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