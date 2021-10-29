★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب التبول مرات عديدة ليلا، بشكل غير عادي.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب الانتباه إلى الذهاب المتكرر لدورة المياه من أجل التبول ليلا، موضحا أن الأمر الطبيعي أن يتبول الشخص 6 مرات نهار ولا يتبول ليلا، أو 5 مرات نهارا ومرة واحدة ليلا، أو 4 مرات نهارا ومرتين ليلا.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن التبول المتكرر ليلا عرّض لمرض خطير مثل الفشل الكلوي، والبروستاتا، والتهاب المثانة، وتناول مدرات البول، إلى جانب مرض السكر.

وأوضح حسام موافي أن الكلي يوجد بها مليون مصفى ناحية اليمين ومليون مصفى ناحية اليسار، وعند نزول السكر من المصفى يأخذ مع المياه، فيزيد التبول، مضيفا أنه بسبب نزول كميات كبيرة من المياه في البول يزداد عطش المريض.