«قومي المرأة» ينظم ندوة توعية حول دور المرأة في مكافحة الفساد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للرقابة الادارية، ندوة توعوية بعنوان «دور المرأة في مكافحة الفساد والحفاظ على الأمن القومي»، وذلك بفرع قومي المرأة بالجيزة .

وأدارت الندوة ماجدة محمود مقررة فرع المجلس بالجيزة وذلك بحضور العميد عبدالحميد يسرى خبير استراتيجي باكاديمية ناصر العسكرية، وتحدث خلال الندوة الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الذي اوضح اهم محاور الاستراتيجية الوطنية 2030 التي تأتي تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التي اطلقتها الأمم المتحدة، مستعرضا ما حققته مصر من انجازات في المجالات المختلفة منذ عام 2016 وحتى الآن.

واستعرض حلمي مفهوم التنمية المستدامة والخدمات المقدمة للمواطن المصرى مؤكدا ان الدولة تهتم بعدالة توزيع الموارد حتي تصل إلى اكبر عدد من المحتاجين .مشيرا إلى مبادرة «حياة كريمة» والتي تعد مشروع قومي هدفه تحقيق العدالة الاجتماعية.

وتحدث اللواء بهاء الجريشي الخبير الاستراتيجي باكاديمية ناصر العسكرية عن الأمن بكافة انواعه، محذرا من الرسائل الإلكترونية المجهوله المصدر ومخاطر التكنولوجيا الحديثة على امن وسلامة وصحة الافراد من النساء والرجال والاطفال.