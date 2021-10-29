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فقدان الوزن وكثرة التبول.. 40% من المرضى لا تظهر عليهم أعراض مرض السكر

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فقدان الوزن وكثرة التبول.. 40% من المرضى لا تظهر عليهم أعراض مرض السكر فقدان الوزن وكثرة التبول.. 40% من المرضى لا تظهر عليهم أعراض مرض السكر

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن علاج النوع الأول من مرض السكر لا يمكن أن يكون عن طريق العلاج الدوائي ويجب أن يتم علاجه بالأنسولين.

أضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن النوع الثاني يتم علاجه بالأنسولين مع تعرض المريض لمضاعفات.

وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هناك 40% من مرضى السكر لا تظهر عليهم أعراض المرض. واستطرد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن من أعراض مرض السكر فقدان الوزن مع كثرة التبول.

وتابع أنه في الماضي كان يوجد بحث قديم يحدد طريقة معرفة النسبة الطبيعية للسكر في الدم عبارة عن احتساب سن المريض مع إضافة رقم 100 ضاربا مثالا أن شخص عمره 30 عاما ويصبح نسبة السكر الطبيعية لذلك الشخص 130، وفي حال وصول الشخص إلى عمر 40 عاما يصبح نسبة السكر في الدم 140، موضحا أنه في الوقت الحالي لا يتم الاعتماد على مثل تلك المعادلة ويتم إجراء تحليل رويتي للسكر.

المصرى اليوم

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