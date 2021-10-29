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تعرف على حقوق العمال في حالة تعدد أصحاب العمل أو حل وتصفية المنشأة في قانون العمل الجديد

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تعرف على حقوق العمال في حالة تعدد أصحاب العمل أو حل وتصفية المنشأة في قانون العمل الجديد تعرف على حقوق العمال في حالة تعدد أصحاب العمل أو حل وتصفية المنشأة في قانون العمل الجديد

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نص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من إلى مجلس النواب، والذى يناقش في لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ حاليا، على ضرورة الحفاظ على حقوق العمال والالتزامات التي حددها القانون خاصة في حالة تعدد أصحاب الأعمال أو تعرض المنشأة للحل أو الدمج أو التصفية أو نقل ملكيتها..

وتنص المادة 10 على أنه «إذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية، ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون».

ونصت المادة 11 على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) المُشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.

ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلنى، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

المصرى اليوم

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