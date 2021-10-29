بعد ياسمين صبري وحلا شيحة وشيرين.. هل أصبحت منصات التواصل منبرًا لأزمات الفنانين العائلية؟

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أحداث كثيرة شهدها الوسط الفني بين بعض النجوم وأسرهم، وامتلأت بها مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت منبرًا لبعض المشاهير الذين يكشفون المستور عبر «السوشيال ميديا» سواء من قِبل النجوم أو ذويهم، وسط تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل هناك تساؤلا يحتاج إلى إجابة هل باتت منصات التواصل الاجتماعي منبرًا جديدًا للنجوم وأسرهم لحل مشكلاتهم العائلية؟

كان آخر ما حدث بين الفنانة ياسمين صبري، ووالدها بعد عزوفها عند حضور فرح شقيقها، قبلها الفنانة حلا شيحة ووالدها، حينما اعترض على ما نشرته تجاه رفضها مشاهدها بفيلم «مش أنا» وما أثير وقتها مع الفنان تامر حسني، وكذلك الفنانة شيرين عبدالوهاب التي تعرضت مؤخرًا لنفس الحدث حينما تحدث والد زوجها الفنان حسام حبيب، عن علاقتها بابنه.

صور نشرها أشرف صبري لخطوبة ابنته الاولى

ياسمين صبري

بعد تعليق الفنانة ياسمين صبري، مؤخرًا وإعلانها أنها ليست على علاقة أو تواصل مع والدها أشرف صبري، وأنه لم يتعامل معها منذ كانت في عُمر عامين، خلال لقاء مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج «ABTalks» متحدثة عن طفولتها، قبل أيام، إن من قام بتربيتها هي جدتها وجدها من والدتها، مضيفةً أن جدتها كانت امرأة شديدة وتحرص على تدريبها يومياً منذ أن كانت بعمر 4 سنوات حتى أصبحت بعمر الـ18 عاما، فلم يكن لها رفاهية الوقت أو الراحة، الذي تعتبره كان سببا في نضج شخصيتها وتحملها للمسؤولية. وحول علاقتها بوالدها، قالت «ياسمين» إنه انفصل عن والدتها عندما كان عمرها عامين، وبأنها لم تر غير والدتها وجدها وجدتها من ناحية الأم.

وأشارت إلى أنه لم تكن هناك علاقة مع والدها: «مفيش علاقة بيني وبين والدي لكن الانفصال مش سبب لأن الناس بتاخد اختيارات في حياتها، وفي ناس بتختار تتحمل مسؤولية وتكمل للآخر وناس تانية بتختار نفسها». وتابعت متحدثة عن علاقتها مع الله، قالت: «أخاف أزعل ربنا، لأنه كل حاجة في حياتي.. هو حبيبي وأنا حبيبته، ودايما بقول كده.. هو دا يقيني وأنا حرة.. هو سندي وضهري وهو كل حاجة أنا عليها وكل ما بشعر بكده بيديني أكتر.. وربنا قالها (أنا عند حسن ظن عبدي بي)». كان والد ياسمين صبري، أشرف صبري​، قد كشف عبر صفحته على «فيسبوك» مؤخرا، عن عدم حضورها حفل زفاف شقيقها «بلال» دون إبداء الأسباب، حيث علق على صورة لابنه: «فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وإخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وإخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وخداع، أصبح لابني إخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من الشياطين».

وقام والدها أشرف صبري بالرد عليها ونشر لها عدة صور من حفل خطوبتها الأولى والذي كان حاضرًا لها قائلاً: «بعد ما سمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن أبوها في ضهره؟.

وأضاف: «أصدقاؤنا كانوا بييجو البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية ياريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا.. ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي إزاي في كل مراحلها وإزاي اتخطبت وعملتلها أجمل حفلة ودي صوره، والكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح أخوها، ولو أب اهتم بفرح ابنه وزعلان إن إخواته ماجوش مش حيهتم ببنته؟.

ولفت: «أنا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر إن الرد حيكون كده والسر اللي الناس ما تعرفوش إنها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب أمها لأنه حكالي وقالي أمها خربت بيتنا واتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها وعشان كده أنا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده. وحسبي الله ونعم الوكيل«.

كواليس بروفه المطربة شيرين عبد الوهاب في استاد هزاع بن زايد قبل مباره السوبر بين فريقي النادي الأهلي والنادي المصري - صورة أرشيفية

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

أزمة أخرى تعرضت لها النجمة شيرين عبدالوهاب، وزوجها حسام حبيب حينما وجه والده حسين حبيب، رسالة لنجله وزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد أزمة التسريب الصوتي الأخير، قائلاً: «أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية إنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر في عودة الابن الضال وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق في فيلم الدادة دودى في لحظة خسف القمر حسام وانجذب لشمس النجمة زوجته وأصبح من المجاذيب ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة واستسلم في ظل هذه النجومية والقبول الإلهى وحب الناس الطاغى لزوجته في عشق لم يحدث منذ أيام أم كلثوم وهى تستحقه عن جداره».

- صورة أرشيفية

وتابع «أصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسى عمله بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربى الأولى اللى أنا من عشاق فنها بوعدها ليا قبل جوازهما أنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها وإن لم يكن أكتر منها كمان وإنتى باعترافك إن الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف«.

وأضاف قائلا: «أنا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش أكتر وفرغيه لعمله وكفاية عليه سنوات من الغياب، وأنا كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء لأنه مش معنى إنه مهتم بمشاكل عمل زوجته إنه يهمل عمله دى حجة البليد الكسول أما عن نفسى آسف لكل ما بدر منى وماينفعش واحد في مكانتى ولا سنى ينقاض لألعاب السيدة نضال وهوايتها في تدبير المؤامرات على العموم المسامح كريم، مختتمًا باعتذاره قائلاً:»وأخيرا أنا آسف لكل هذه الضجة وكل هذه الآلام التي سبتتها لأقرب الناس ليا بسبب عجوز خرف بحكم السن».

حلا شيحة - صورة أرشيفية

حلا شيحة

وكذلك الفنانة حلا شيحة ووالدها كانا بطلا مشكلة أخرى تصاعدت عبر «السوشيال ميديا» في البرامج التليفزيونية حينما ظهر أكثر من مرة يعلق على حجابها وهي كالتالي ترد على ذلك.

كذلك حينما اعترضت «حلا» على مشاهدها في كليب أغنية «بحبك» من فيلم «مش أنا» لتامر حسني، وانتشاره والذي يجمعهما، حيث اعترضت على لقطات لها معه من الفيلم لاحتوائه على مشاهد رومانسية بينهما وتم بثه في الأيام المباركة قبل عيد الأضحى بحسب وصفها، مضيفة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام:أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه انا ايه ..واتفاجئت اكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي.

حلا شيحة وتامر حسني - صورة أرشيفية

وعلى إثر ذلك قال والد «حلا» الفنان التشكيلي أحمد شيحة، أن ابنته كانت سعيدة أثناء تصوير الفيلم، مضيفًا في مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، أن تامر حسنى تواصل معي بعد التصوير وأبلغني أن حلا تغيرت وكانت طبيعية جدا أثناء التصوير ولم تعلق على أي مشهد خلال التصوير.

واستطرد قائلا: «أنا ضد ما فعلته ابنتي حلا شيحة، نحن أمام عملية اختطاف لابنتي حلا شيحة وحزين من هذا الاختطاف، وحلا فنانة وعندها حب الفن عميق، كما أن ابنتى لم تقل ان الفن حرام».

وتابع: «بعد الفترة التي انقطعت فيها وهى خارج مصر بدأ يحدث لها بعض التغييرات، وكنت قلقان لأن بنتي معندهاش خبث وملهاش في التخطيط وطيبة جدا، وتواصلت مع تامر حسنى وطلبت منه أن نتريث حتى يتضح من وراء هذه الهجمة الغريبة على ابنتي».