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ضبط سيارة محملة بـ 6000 لتر بنزين مخلوط بسولار في بني سويف

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ضبط سيارة محملة بـ 6000 لتر بنزين مخلوط بسولار في بني سويف ضبط سيارة محملة بـ 6000 لتر بنزين مخلوط بسولار في بني سويف

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا حملة تفتيشية على كمين بطريق الريغة/ دشاشة، في استجابة سريعة لبلاغ وارد لمكتب حماية المستهلك بالمركز عن سيارة محملة ببنزين مخلوط.

حيث تم ضبط السيارة«نصف نقل» والتي كانت بالفعل محملة «٦٠٠٠ لتر» في عدد 6 تانك سعة ألف لتر لكل تانك من البنزين المخلوط بمواد بترولية أخرى من المازوت والسولار بطريق الريغة/ دشاشة بهدف التربح الغير مشروع والغش التجاري، وذلك بناء على بلاغ الوارد إلى مكتب حماية المستهلك عن الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة في هذا الشأن، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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