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عامل صيانة دش يقتل مالك فيلا وزوجته لسرقتهما في مطروح

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عامل صيانة دش يقتل مالك فيلا وزوجته لسرقتهما في مطروح عامل صيانة دش يقتل مالك فيلا وزوجته لسرقتهما في مطروح

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الجمعة، من ضبط عامل دش، متهم بقتل مالك فيلا وزوجته لسرقتهما في مطروح.

تلقى قسم مطروح بأمن مطروح بلاغا من حارس فيلا بدائرة القسم، باكتشافه مقتل كل من مالك الفيلا محل عمله بـ«المعاش»، وزوجة الأول، ربة منزل، داخل الفيلا.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن مطروح إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل دش، له معلومات جنائية.

باستهداف المتهم، تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأرشد عن الأداة المستخدمة.

المصرى اليوم

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