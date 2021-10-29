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أصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية اليوم الجمعة تقييما لأجهزة المخابرات الأمريكية نُزعت عنه السرية بشأن منشأ فيروس كورونا.

وخلص التقييم إلى أن فيروس كورونا لم يتم تخليقه باعتباره سلاحاً بيولوجياً.

وتناولت الورقة التي أصدرتها إفريل هاينز مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية بالتفصيل النتائج التي تم إصدارها في أغسطس بشأن مراجعة استمرت 90 يومًا بأمر من الرئيس جو بايدن.

وذكرت تلك المراجعة أن وكالات الاستخبارات الأمريكية كانت منقسمة بشأن أصول الفيروس، لكن المحللين لا يعتقدون أن الفيروس تم تطويره كسلاح بيولوجي وأن معظم الوكالات تعتقد أن الفيروس لم يكن معدلاً وراثيًا، بحسب ما ذكر موقع «ABC» الأمريكي.

يذكر أن الصين قاومت الضغوط العالمية للتعاون بشكل كامل مع التحقيقات في الوباء أو توفير الوصول إلى التسلسلات الجينية لفيروسات كورونا المحفوظة في معهد ووهان لعلم الفيروسات، والتي لا تزال محل تكهنات لأبحاثها ومشكلات السلامة المبلغ عنها.

وأطلق بايدن المراجعة وسط زخم متزايد للنظرية- التي رفضها الخبراء في البداية على نطاق واسع- بأن الفيروس قد تسرب من مختبر ووهان.

وبحسب الموقع، فقد سعى الرئيس السابق دونالد ترامب وأنصاره منذ فترة طويلة لإثبات أن تسريبًا معمليًا هو السبب في تفشي الوباء لأنهم سعوا إلى صرف الانتباه عن النقد الموجه إلى طريقة تعاملهم مع الوباء.

وظهرت أولى حالات الإصابة البشرية بكوفيد-19 في مدينة ووهان وسط الصين في ديسمبر 2019.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن مجموعتها الاستشارية الجديدة المعنية بمسببات الأمراض الخطرة قد تكون «فرصتنا الأخيرة» لمعرفة منشأ فيروس «سارس-كوف-2»، ودعت الصين إلى التعاون من خلال تقديم بيانات عن أولى حالات الإصابة.