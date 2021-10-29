٦ مرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي السكة الحديد

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تقدم للانتخابات عدد 53 مرشحا منذ فتح باب الترشح وحتي إغلاق باب التقدم للترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي السكة الحديد في الدورة المقبلة 2021- 2025 .

وشمل الترشيح عدد 6 مرشحين بالتقدم على منصب رئيس مجلس إدارة النادي وجاءت أسماء المرشحين لمنصب رئيس مجلس إدارة نادي السكة ” حمدي محمد حسن، وعلاء عز الدين، وعبدالحميد عامر، وأشرف محمد، ومحمود محمد أحمد، وناصر محمد فايز.

وشمل الترشيح عدد 5 مرشحين بالتقدم على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي ابرزهم السيد عيسى رئيس الإدارة المركزية للمبيعات والدكتور محمد عباس رئيس قسم الجراحه بالمركز الطبى والدكتور محمد السعيد محمد ومصطفى فاضل ومحمود عبدالهادي .

كما شمل الترشيح عدد 4 على منصب أمين الصندوق وعدد 8 على منصب عضو مجلس الإدارة تحت السن وعدد 30 على منصب عضو مجلس الإدارة فوق السن .