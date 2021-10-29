معارض السيارات بمحايل.. مخالفات عدة: سيطرة وافدين وإغلاق طريق.. و"سبق" ترصد

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مطالبات بسرعة نقلها لمواقع آمنة ومخصصة لممارسة النشاط وضمان انسياب الحركة

اشتكى عدد من المواطنين العاملين من انتشار مخالفي نظام الإقامة والعمل بمعارض السيارات بمحايل، وسيطرتهم على الوضع منذ سنين، فضلاً عن حزمة مخالفات، بينها إغلاق الطريق الدولي الذي يشهد حركة مرورية عالية، وارتكاب العديد من المخالفات المرورية، مثل الوقوف وسط الشارع بعد أن يعمد المخالفون لاستيقاف أصحاب المركبات دون اكتراث بما يمكن أن ينجم عن ذلك من حوادث وعرقلة لحركة السير.

وفي هذا الإطار رصدت "سبق" ميدانيًّا مساء اليوم الوضع الذي تزامن معه وقوف اللجنة على تلك المخالفات بتوجيه من محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، الذي نتج منه هروب عدد من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وضبط آخرين بمشاركة أمنية من رجال المرور والدوريات الأمنية.

بدورها، بذلت إدارة مرور محايل بقيادة مديرها العقيد إبراهيم بن أحمد الألمعي، ومتابعة مباشرة من العميد يحيى بن إبراهيم الشهراني مدير مرور منطقة عسير، جهودًا كبيرة في سبيل تنظيم حركة السير، ورصد المخالفين. وقامت اللجنة بإصدار توصيات عدة، من بينها العمل على إشراك جهات مختصة في المستقبل، وتسيير مراقبين سريين لمتابعة تلك المخالفات بصفة دائمة في محاولة للقضاء على ظاهرة التستر، وتمكين المواطنين من ممارسة البيع والشراء للسيارات بعد خروجهم من السوق بسبب المنافسة غير الشريفة والممارسات غير النظامية التي تتعارض مع الرؤية التي تدعو لها الدولة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

من جهة أخرى، طالب مرتادو الطريق بسرعة نقل تلك المعارض إلى مواقع آمنة ومخصصة لممارسة النشاط، بما يضمن انسياب الحركة المرورية، وسلامة مرتادي المكان. ( )