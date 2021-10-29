أخبار عاجلة

ضبط عاملين بحوزتهما 51 طربة حشيش بسوهاج -
مصر تعزي سيراليون بعد انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون -
تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل -
Telegram يطلق خدمة مدفوعة لحجب الإعلانات -
يتنوع في التاريخ وتفسير القرآن.. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ«الدراسات الإسلامية بنات» بالإسكندرية (صور) -
غزل المحلة يفوز على دمنهور بثلاثية وديًا -
فرنسا: النساء من أصل مغاربي أقل تعرضاً للتمييز في التوظيف مقارنة بنظرائهن الرجال -
الرمثا .. وفاة طفل خلال الاحتفالات بلقب الدوري -
في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة -
تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"متمم" ينظم برنامجاً تدريبياً حول أساليب الممارسات الاحترافية للإعلام الاقتصادي

Print
يهدف إلى تمكين الصحفيين وممثلي الوسائل الإعلامية من قراءة وتحليل المعلومات

اختتم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) الخميس البرنامج التدريبي الذي نظمه على مدى خمسة أيام تحت عنوان: "أساليب الممارسات الاحترافية للإعلام الاقتصادي" واستهدف من خلاله الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وتفصيلاً، جاء البرنامج الذي عقد بمقر المركز بالرياض في إطار الجهود التي يبذلها لنشر التوعية والثقافة المالية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام السعودية المختلفة، من قراءة وتحليل المعلومات الاقتصادية، وتمكينهم من تفنيد ومواجهة الشائعات الاقتصادية التي قد تكون لها آثار سلبية على الاقتصاد، وإكسابهم المعرفة اللازمة في مجال الاقتصاد الكلي والجزئي، والسياسات النقدية والمالية للدولة، بالإضافة إلى مساعدتهم في التعرف على أفضل الممارسات في الصحافة الاقتصادية.

وسلّط البرنامج التدريبي الضوء على ثمانية محاور رئيسية، حيث ناقش مفهوم علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية، كما ركز البرنامج على إستراتيجية ورؤية وزارة المالية وأهم برامجها ومبادراتها، وناقش التحليل الاقتصادي ومقومات الاقتصاد السعودي، وأهم المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية، بالإضافة إلى التدريبات العملية في صناعة الخبر الصحفي والممارسات الإعلامية والصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات.

ويأتي البرنامج في إطار الأنشطة التي يسعى من خلالها المركز إلى نشر المعرفة، حيث عقد المركز خلال الفترة الماضية عدداً من اللقاءات الافتراضية والمحاضرات التوعوية بالتعاون مع الجامعات السعودية، بالإضافة لنشره التقارير التي تهتم بالتوعية المالية، لهدف الإثراء المعرفي وتعزيز المحتوى الاقتصادي والمالي، ورفع الوعي بالقضايا الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.

مركز التواصل والمعرفة المالية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل

تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء